Die Nintendo Switch wurde heute vor 5 Jahren enthüllt

Nach dem extrem großen Erfolg der Wii landete Nintendo den größten Flop in der Konsolengeschichte des Unternehmens. Dementsprechend gespannt waren viele, was nach der Wii U kommt und diese kurze Preview ist nun genau 5 Jahre her.

Nintendo zeigt erste Hybrid-Konsole

Am 20. Oktober 2016 präsentierte uns Nintendo das erste Mal die Switch, der Marktstart fand dann aber erst Anfang 2017 statt. Sowas ist normal bei ganz neuer Hardware, immerhin will man den Entwicklern auch noch ein bisschen Zeit geben.

2019 gab es dann eine kleine Neuauflage der Nintendo Switch, kombiniert mit der Nintendo Switch Lite, die so langsam den DS ablöst. Und in diesem Jahr bekam die Switch ihr erstes richtig großes Upgrade mit dem neuen OLED-Modell spendiert.

Die Nintendo Switch soll länger als andere Konsolen bleiben, aber so richtig konkret hat sich Nintendo auch nie geäußert. Man sprach nach vier Jahren gerne von der Halbzeit, insgesamt könnte Nintendo also 8 Jahre mit der Switch geplant haben.

Das wäre eine sehr lange Zeit für eine Konsole, doch der unglaubliche Erfolg der Switch dürfte Nintendo in dieser Strategie bestärken. Und es steht ja auch noch im Raum, dass wir 2022 oder 2023 neue Hardware inklusive 4K-Support sehen.

Die Switch ist eine Erfolgsgeschichte

Warum wurde die Nintendo Switch so erfolgreich? Ich denke das liegt an drei Faktoren: Es ist das beste Spiele-Lineup von Nintendo bisher, so ziemlich alle Titel (wie Zelda oder Super Mario) gehören zu den besten in der Nintendo-Geschichte.

Hinzu kommt, dass man den Nerv der Zeit getroffen hat. Die Welt ist mobil und da hat Nintendo den Menschen eine Konsole gegeben, die man mitnehmen kann. Und die Pandemie und Animal Crossing waren auch ein sehr großes Glückstreffer.

Ich bin Switch-Nutzer der ersten Stunde, genau genommen lag die Konsole schon vor dem Marktstart im März 2017 auf meinem Tisch. Die ersten Jahre waren für mich die besten in der Geschichte von Nintendo, allerdings fand ich das Lineup im dritten und vierten Jahr eher „okay“. Aktuell wird es wieder deutlich besser.

Mal schauen, wie sich das in den kommenden Jahren entwickelt. Doch falls man die Nintendo Switch wirklich noch bis 2025 anbieten möchte, dann muss da definitiv auch noch eine Neuauflage kommen – ich tippe sogar auf zwei oder noch mehr Switch-Modelle und vermute, dass Nintendo hier die DS-Strategie wiederholt.

Die Nintendo Switch ist für mich jedenfalls vollkommen verdient so erfolgreich und es deutet sich ja sogar an, dass es die erfolgreichste Konsole in der Geschichte von Nintendo (sogar überhaupt?) werden könnte. Da wird sich dann zeigen, ob der Hype nach der Pandemie anhält und Nintendo gut für die Zukunft vorbereitet ist.

