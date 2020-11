Nintendo betont erneut: Die Switch wird noch lange bleiben

Nintendo feiert mit der Switch weiterhin einen großen Erfolg und ein Grund für den Hype in diesem Jahr ist Animal Crossing, welches in weniger als einem Jahr schon auf Platz 2 der am meisten verkauften Switch-Spiele landete. Es hat laut Nintendo auch die Verkaufszahlen der Switch-Hardware ordentlich angekurbelt.

Furthermore, when Animal Crossing: New Horizons was released (March 20, 2020), Nintendo Switch had already been available for three years, and we believe that many consumers who became aware of the system during that time but had not yet purchased it were inspired to do so because of the interest surrounding Animal Crossing: New Horizons. Our situation this year was defined by the benefits of this major hit title creating significant demand. -->

Bei Nintendo hat man von Anfang an betont, dass die Switch länger, als die alten Konsolen von Nintendo angeboten werden soll. Es ist unklar, über was für einen Zeitraum wir sprechen, aber das soll so bleiben. Wir befinden uns im vierten Jahr der Nintendo Switch, ein Ende ist aber laut Nintendo noch nicht in Sicht.

Nintendo Switch: Mitte vom Lebenszyklus erreicht

Genau genommen spricht das Unternehmen davon, dass man sich gerade mitten im Lebenszyklus der Switch befindet. Das könnte bedeuten, dass Nintendo sogar bis zu 8 Jahre bei der Switch anpeilt. Und damit die Nachfrage hoch bleibt, wird es wohl 2021 eine neue Version geben (das hat Nintendo nicht bestätigt).

Nintendo Switch has seen cumulative sales exceeding 60 million units since launch and is just now entering the middle of its life cycle. We continue to see this as building a foundation for growth that goes beyond the life cycles of our previous hardware platforms.

Die Pandemie und Animal Crossing haben Nintendo jedenfalls gut in die Karten gespielt, ich bin jetzt aber mal auf 2021 gespannt, denn das Lineup an Spielen war in diesem Jahr okay, aber (für mich) nicht wirklich gut. Doch Nintendo kann sich zurücklehnen, denn die Switch verkauft sich trotzdem verdammt blendend.

Mal schauen, was uns kommendes Jahr erwarten wird. Das Weihnachtsgeschäft wird sicher hervorragend für Nintendo laufen, aber man überlässt den Hype im Moment lieber Sony und Microsoft. Es deutet sich aber an, dass 2021 ein großes Switch-Jahr sein wird – nicht nur bei der Hardware, sondern auch bei den Spielen.

