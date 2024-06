Nintendo Switch: Metroid Prime 4 erscheint 2025

Vor ziemlich genau sieben Jahren kündigte Nintendo erstmals Metroid Prime 4 für die Nintendo Switch an, doch dann wurde es ruhig um den Blockbuster. Anfang 2019 musste man dann bekannt geben, dass der Titel ganz neu entwickelt wird.

Kurz vor der neuen Konsole hat Nintendo jetzt endlich das erste Mal einen Blick auf Metroid Prime 4 geworfen und verraten, dass das Spiel 2025 kommt und „Beyond“ heißt. Ein konkretes Datum wollte Nintendo heute allerdings noch nicht nennen.

Meine Vermutung ist, dass es (wie damals Zelda: Breath of the Wild) ein Cross-Gen-Titel wird. Metroid Prime 4 wird also vermutlich der letzte Blockbuster für die Nintendo Switch, könnte aber zum Launch der Nintendo Switch 2 erscheinen.

