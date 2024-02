Nintendo Switch: Pokémon Gold und Silber als Remake geplant?

Kommende Woche findet eine Pokémon Presents statt und uns wurde für das Event eine sehr „aufregende“ Neuigkeit versprochen. Man kann davon ausgehen, dass wir Ende 2024 mal wieder ein neues Pokémon-Switch-Spiel sehen, aber welches?

Mit einem neuen Hauptteil rechne ich absolut gar nicht, wenn die neue Konsole von Nintendo wirklich erst 2025 kommt. Sowas ist ein Launch-Titel für das erste Jahr einer Konsole. Ich würde hier doch vielmehr von einem neuen Remake ausgehen.

Nur welches? Das Video, welches das Event auf YouTube ankündigt, hat ein Spiel der Reihe verlinkt: Pokémon Gold. Zufall? Ich vermute nicht. Welche Optionen gibt es hier? Wird es nur ein Release für Nintendo Switch Online? Das könnte sein.

Doch im November steht das 25. Jubiläum von „Pokémon Goldene und Silberne Edition“ an und was würde sich da mehr anbieten, als ein Remake für die Switch?

Wäre ich The Pokémon Company und Nintendo, ich hätte es jedenfalls so geplant. Ein Remake zum Jubiläum und „Abschluss“ der Nintendo Switch und dann ein ganz neuer Teil mit der neuen Konsole. Nach der Kritik an Pokémon Karmesin und Purpur wäre es jedenfalls wichtig, dass die 10. Generation mehr Entwicklungszeit bekommt.

Xbox: Die Nutzer wollen eine digitale Zukunft In der Gamingbranche wird seit einer Weile das mögliche Ende der physischen Spiele diskutiert, denn wir haben mittlerweile rein digitale Konsolen und immer mehr Menschen kaufen ihre Spiele digital. Microsoft […]21. Februar 2024 JETZT LESEN →

-->