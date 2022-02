Nintendo zündet über 1.000 Angebote im Switch-eShop

Nintendo hat heute wie erwartet das „Februarfest“ im eShop der Switch gestartet und das bedeutet: Über 1.000 Spiele sind reduziert. Der Fokus liegt auf Spielen, die a) farbenfroh sind und b) sich doch eher auf den Multiplayer-Part konzentrieren.

Mit dabei sind Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Mario + Rabbids, Splatoon 2, Life is Strange: True Colors, Xenoblade Chronicles 2 und viele mehr. Mit Blick auf das kommende DLC will man also Mario Kart etwas pushen.

Es gibt ein paar gute Titel, bei denen man ein paar Euro sparen kann. Wichtig ist nur: Macht vorher lieber immer noch einen kurzen Preisvergleich. Falls es bei einem Spiel eine physische Version gibt, dann ziehen Händler gerne bei Angeboten mit.

Es gibt zwei Optionen, wie ihr euch alle Angebote anschauen könnt:

Schnappt euch jetzt eure Nintendo Switch und öffnet den eShop. Dort geht ihr auf die Angebote und könnt dann sehen, welche Titel im Preis gesenkt wurden. Falls ihr lieber im Browser surft, dann schaut auf dieser Seite vorbei. Das ist eine Suche für den Nintendo eShop, bei der ich „im Angebot“ aktiviert habe.

