Nächster Nissan Leaf wird ein SUV

Nissan ist auf dem Weg zu einem elektrischen Autohersteller und hat auch betont, dass man den Fokus auf diese Technologie gelegt hat. Wasserstoff habe bei Nissan keine Zukunft im PKW-Bereich, da sollen es die rein elektrischen Modelle richten.

Nissan Leaf steht vor einem Wandel

Ein Besteller ist seit Jahren der Nissan Leaf, mit dem man recht früh ein solides und „günstiges“ Elektroauto geschaffen hat. Das Elektroauto ist aber schon einige Jahre alt und hat daher vor einer Weile eine kleine Neuauflage für 2019 bekommen.

Mit der dritten Generation wird der Nissan Leaf in eine komplett neue Richtung gehen und zu einem SUV. Während das Modell aktuell als Alternative für den VW ID.3 eingestuft werden kann, so wird das in Zukunft also eher der VW ID.4 sein.

Der nächste Nissan Leaf wird dann auch endlich eine Elektro-Plattform nutzen (die CMF-EV-Plattform) und soll gegen 2025 kommen. Das Modell wurde übrigens vor ein paar Wochen als Crossover angeteasert (siehe Beitragsbild-Skizze oben).

Man kann Nissan irgendwie verstehen, denn der SUV-Trend hält an, aber Nissan wird schon kommendes Jahr mit so einem Elektro-SUV bei uns starten. Da wäre es doch schön gewesen, wenn der Leaf dann ein Elektro-Schrägheck-Modell bleibt.

