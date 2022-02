Nissan poliert den Leaf für 2022 auf

Nissan hat heute einen „neuen“ Leaf für das Modelljahr 2022 vorgestellt, der ab 01. April zu Preisen ab 29.990 Euro erhältlich sein wird. Man spricht von einem „neuen Glanz“ für das kompakte Elektroauto und ein Facelift wäre hier auch übertrieben.

Ist der Nissan Leaf noch zeitgemäß?

Der Innenraum bleibt gleich und auch von außen muss man schon genau suchen, um neue Details wie das neue Logo zu finden. Am meisten stechen eigentlich die neuen Felgen heraus und man kann zwei neue Farben buchen: Universal Blue und Magnetic Blue. Und das war es eigentlich auch schon mit dem Upgrade für 2022.

Die Reichweite beträgt weiterhin bis zu 385 Kilometer und es bleibt bei CHAdeMO mit maximal 50 kW. Für mich war der Nissan Leaf ein sehr guter Start, aber er ist nicht mehr zeitgemäß für das Jahr 2022. Da hätte ich jetzt etwas mehr erwartet.

Doch warum hält sich Nissan bei diesem Upgrade so zurück, wenn man mit einer großen Elektro-Offensive wirbt und immer wieder stolz auf den Leaf als Bestseller in diversen Märkten ist? Das letzte richtige Upgrade kam immerhin schon 2017.

Das dürfte daran liegen, dass man am „nächsten“ Nissan Leaf arbeitet, der eine Elektro-Plattform nutzen und ein kompakter SUV werden soll. Die aktuelle Version steht nicht mehr im Fokus und wird nur noch mit minimalem Aufwand entwickelt.

Meiner Meinung nach gibt es – auch in dieser Preisklasse – mittlerweile einige und gute Alternativen zum Nissan Leaf. Doch die Nachfrage nach Elektroautos ist so groß und die Lieferzeiten sind so extrem, dass sich der Leaf weiterhin gut verkaufen wird. Allgemein ist das Angebot in der Kompaktklasse nämlich überschaubar.

