Nissan Leaf: Das Ende der Elektroauto-Ikone

Nissan bezeichnet den Leaf als das erste Elektroauto für den Massenmarkt und er war seiner Zeit definitiv voraus. Mit dem Wandel der Branche lebte der Leaf noch einmal auf und wurde immer wieder überarbeitet, aber das Ende ist gekommen.

Wie der Sunderland Echo berichtet, hat Nissan die Produktion in Europa diese Woche endgültig eingestellt, der Leaf wurde vor Ort in Sunderland gebaut. Das war es also, der Leaf war nicht mehr zeitgemäß und es wird keinen neuen Leaf geben.

In diesem Jahr liegt der Fokus auf dem Nissan Ariya, den ich übrigens gerade aktiv im Alltag teste, einem größeren SUV, aber es wird sowas wie einen Nachfolger für den Leaf geben. Doch das neue Modell von Nissan wird dann ebenfalls ein SUV.

Der etwas kompaktere SUV und Leaf-Nachfolger soll Ende 2024 starten, doch es fehlen bisher noch die Details. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Nissan das neue Elektroauto im ersten Halbjahr 2024 vorstellt. Der Leaf wird jetzt abverkauft, wenn ihr also ein Modell wollt, teilweise gibt es gute Rabatte, sollte man schnell sein.

Ich bin gespannt, wie sich Nissan ab jetzt entwickelt, denn mit dem Leaf war man der Zeit voraus, aber danach wurde es bei Elektroautos etwas ruhiger. Erinnert mich an BMW mit dem i3, die den eigentlichen Trend danach auch erst nicht erkannt und dann schnell aufgeholt haben. Diese Aufholjagd möchte Nissan jetzt auch angehen.

