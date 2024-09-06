Mobilität

NIU stellt neuen und preiswerten E-Scooter vor

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Niu Kqi 100 Scooter Header

NIU baut das Portfolio der E-Scooter aus und hat heute im Rahmen der IFA 2024 in Berlin den KQi 100 vorgestellt. Diesen gibt es in zwei Versionen, einmal als KQi 100P für 349 Euro (ab Mitte Oktober) und als KQi 100F für 399 Euro (ab Mitte November).

Der neue E-Scooter bietet die 48-Volt-Technologie und leistet bis zu 600 Watt, die Reichweite liegt bei 29 km. NIU setzt auf 9,5-Zoll-Schlauchreifen und dazu gibt es eine Trommelbremse vorne und noch eine rekuperierende Bremse am Hinterrad.

Als Highlight wirbt man mit einer Doppelzylinder-Federung (36 mm Federweg) und es gibt Blinker, Lichter (vorne und hinten), sowie die IP 55-Norm. Was hebt den NIU KQI 100F ab? Man kann die Lenkerenden für einen besseren Transport einklappen.

Weitere Details zum neuen E-Scooter von NIU gibt es auf der offiziellen Webseite, die ich euch hier verlinke, die aber erst mit Erscheinen des Beitrags online gehen soll.

Bluetooth Logo Header

Bluetooth 6 kommt, das müsst ihr wissen

Bluetooth 5 wurde viele Jahre von der Bluetooth SIG (Bluetooth Special Interest Group) ausgereizt und optimiert, doch wir stehen bald…

4. September 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Chris. 🌟
    sagt am

    120kg Fahrergewicht, nett.

    Aber vermutlich ohne DE-Strassenzulassung?

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / NIU stellt neuen und preiswerten E-Scooter vor
Weitere Neuigkeiten
Vodafone Elektroschrott
Sammlung von Elektroaltgeräten soll verbessert werden
in Hardware
Bike Fahrrad
Deutsche Bahn verschenkt Kaffee und Gutscheine – einfach nur fürs Radfahren
in Dienste
Dl Glasfaser Netzausbau
Telekom und Stadtwerke Hilden vereinbaren FTTH-Ausbau
in Telekom
Zwei Drittel offen für Verzicht auf eigene Pkw
in Mobilität
Joyn
Joyn verzeichnet deutliche Reichweitensteigerung
in News
Mastodon
Mastodon führt Zitat-Posts ein
in Social
iPhone 17 Verkaufsstart: Lieferzeiten verschieben sich schnell
in Smartphones
Borderlands 4 ab sofort für Konsolen und den PC erhältlich
in News
Prime Video erweitert NBA-Spielplan um 20 Sonntagsspiele
in News
Facebook Ray Ban Stories Brille
Amazon will euch bald Alexa als Brille anbieten
in Wearables