NIU stellt neuen und preiswerten E-Scooter vor

NIU baut das Portfolio der E-Scooter aus und hat heute im Rahmen der IFA 2024 in Berlin den KQi 100 vorgestellt. Diesen gibt es in zwei Versionen, einmal als KQi 100P für 349 Euro (ab Mitte Oktober) und als KQi 100F für 399 Euro (ab Mitte November).

Der neue E-Scooter bietet die 48-Volt-Technologie und leistet bis zu 600 Watt, die Reichweite liegt bei 29 km. NIU setzt auf 9,5-Zoll-Schlauchreifen und dazu gibt es eine Trommelbremse vorne und noch eine rekuperierende Bremse am Hinterrad.

Als Highlight wirbt man mit einer Doppelzylinder-Federung (36 mm Federweg) und es gibt Blinker, Lichter (vorne und hinten), sowie die IP 55-Norm. Was hebt den NIU KQI 100F ab? Man kann die Lenkerenden für einen besseren Transport einklappen.

Weitere Details zum neuen E-Scooter von NIU gibt es auf der offiziellen Webseite, die ich euch hier verlinke, die aber erst mit Erscheinen des Beitrags online gehen soll.