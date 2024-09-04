Bluetooth 6 kommt, das müsst ihr wissen

Bluetooth 5 wurde viele Jahre von der Bluetooth SIG (Bluetooth Special Interest Group) ausgereizt und optimiert, doch wir stehen bald wieder vor einem großen Schritt, denn die Bluetooth Core Specification Version 6.0 wurde verabschiedet.

Bluetooth 6: Besser für AirTags und Co.

Das bedeutet, dass Bluetooth 6 kommt und wir die ersten Details zum neuen Standard für die Zukunft haben. Besonders spannend ist dabei die neue Funktion „Channel Sounding“, die eine „True Distance Awareness“ für BT-Geräte mitbringt.

In einer deutschen Pressemitteilung nennt man auch direkt zwei Beispiele für diese Funktion, denn damit werden Genauigkeit, Sicherheit und Allgegenwärtigkeit besser.

Mit Bluetooth 6 werden die „Find My“-Lösungen, die ihr als Apple AirTags und Co. kennt, noch genauer. Und bei Digital Key-Lösungen für Autos oder Türschlösser sind neue Funktionen möglich, denn hier wird man zum Beispiel in Zukunft eine ganz genaue Entfernung einstellen können, ab wann sich ein Schloss öffnet.

Bluetooth 6: Wann kommt der Standard?

Das „Channel Sounding“ dürfte das Hauptfeature für Privatanwender werden, aber es gibt noch mehr, wie Decision-Based Advertising Filtering, Monitoring Advertisers, ISOAL Enhancement, LL Extended Feature Set und Frame Space Update.

Eine Übersicht der Bluetooth Core Specification für Version 6.0 findet ihr hier, sie wurde bereits am 6. August veröffentlicht, ging bisher allerdings unter. Und wie man sieht, liegt der Fokus der Bluetooth SIG schon lange nicht mehr auf Musik, denn Bluetooth hat sich in den letzten Jahren deutlich vielfältiger aufgestellt.

Doch wie geht es weiter? Wann kommt Bluetooth 6? Das hat die Bluetooth SIG noch nicht verraten, wir haben zunächst die Kernspezifikationen und jetzt geht es um die Umsetzung. Gut möglich, dass Bluetooth 6 dann 2025 final angekündigt wird. Und kurz danach könnten wir die erste Hardware von Qualcomm und Co. sehen.