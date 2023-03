Nothing Ear 2: Kopfhörer wird noch im März gezeigt

Es hat sich schon Ende 2022 angedeutet, dass wir bald den Nothing Ear 2 sehen, aber es gab wohl noch Probleme und somit verzögerte sich das. Doch Anfang des Jahres gab es dann erste Bilder und jetzt steht auch das Datum für das Event fest.

Am 22. März wird Nothing den Ear 2 zeigen, das hat man heute bestätigt. Wird es noch mehr zu sehen geben? Zum Beispiel den Lautsprecher, der sich vor ein paar Tagen angedeutet hat? Schwer zu sagen, aber ich könnte mir das gut vorstellen.

Der Nothing Ear 1 war das erste Produkt von Carl Pei nach dem Ende bei OnePlus und er kam ganz gut an, daher wundert es nicht, dass wir einen Nachfolger sehen.

Mal schauen, was man bei den Nothing Ear 2 optimiert hat, denn die erste Version ist ja nicht umsonst beliebt. Was allerdings auch daran lag, dass sie sehr günstig war. Das wird bei der neuen Version aber vermutlich nicht der Fall sein wird, da man den Preis des Nothing Ear 1 erhöht hat. Vielleicht geht es sogar noch weiter hoch.

When (1) becomes (2).

22 March, 15:00 GMT. Get ready for Ear (2). t.co pic.twitter.com/9tM2OQuVqg — Nothing (@nothing) March 6, 2023

