Nuki kündigt Smart Lock „ohne Kompromisse“ an

Nuki hat noch eine Ankündigung für 2024 parat und hat sich, wie in den letzten zwei Jahren, den November dafür herausgesucht. Am 12. November um 10 Uhr, also schon nächste Woche, kommt ein Smart Lock „ohne Kompromisse“.

Das verspricht jedenfalls ein erster Teaser, den man heute veröffentlicht und auch in einem Newsletter an Kunden verschickt hat. Aber auch auf der Webseite von Nuki wirbt die Marke mittlerweile mit einem „neuen Standard für smarten Zutritt“.

Wir schauen uns natürlich an, was das Unternehmen aus Österreich für nächste Woche geplant hat und werden dann hier berichten. Wer aber gerade über die Anschaffung eines smarten Türschlosses nachdenkt, der sollte noch warten.