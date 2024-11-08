Smart Home

Nuki kündigt Smart Lock „ohne Kompromisse“ an

Autor-Bild
Von
|
Nuki Smart Lock 2024 Teaser

Nuki hat noch eine Ankündigung für 2024 parat und hat sich, wie in den letzten zwei Jahren, den November dafür herausgesucht. Am 12. November um 10 Uhr, also schon nächste Woche, kommt ein Smart Lock „ohne Kompromisse“.

Das verspricht jedenfalls ein erster Teaser, den man heute veröffentlicht und auch in einem Newsletter an Kunden verschickt hat. Aber auch auf der Webseite von Nuki wirbt die Marke mittlerweile mit einem „neuen Standard für smarten Zutritt“.

Wir schauen uns natürlich an, was das Unternehmen aus Österreich für nächste Woche geplant hat und werden dann hier berichten. Wer aber gerade über die Anschaffung eines smarten Türschlosses nachdenkt, der sollte noch warten.

Sonos Arc Ultra Header

Sonos Arc Ultra im Test: Die beste Soundbar für mich

Sonos hat das Angebot der Soundbars in diesem Jahr erweitert, denn über der Arc ordnet sich jetzt die Arc Ultra…

6. November 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / Smart Home / ...
Weitere Neuigkeiten
Skoda: Neues Elektroauto soll „zurück zu den Wurzeln“ kehren
in Mobilität
Apple Tv Siri Remote Header
Apple TV 2025: Dieser neue Chip steckt drin
in News
HBO Max in Deutschland: Start-Zeitpunkt und Telekom als Partner
in News
Uber Eats und CURE starten Apothekenlieferungen in Deutschland
in Dienste
Shell erweitert Schnellladenetz in Baden-Württemberg um zehn Standorte
in Mobilität
Opel Corsa Elektric Elektro Auto Kfz Pkw
ADAC-Analyse zeigt deutlichen Preisanstieg bei Kleinwagen
in Mobilität
Telekom präsentiert T Phone 3 und T Tablet 2 mit integriertem KI-Assistenten
in Smartphones
Pebble Time 2 vorgestellt – Details zu Technik, Design und Preis
in Wearables
Home Assistant veröffentlicht Connect ZWA-2 für Z-Wave-Integration
in Smart Home
Sonos Era 300 Detail
Sonos bekommt spannende Smart Home-Neuerung
in Smart Home