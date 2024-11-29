Nuki Smart Lock (Pro): Neue Firmware wird verteilt
Das neue Firmware-Update 4.4.9 für das Nuki Smart Lock bzw. Smart Lock Pro der vierten Generation bringt verschiedene Optimierungen und Erweiterungen.
Ziel des Updates ist es, das Benutzererlebnis durch verbesserte Konnektivität, neue Einstellungsoptionen und Fehlerbehebungen zu verbessern. Nutzer des Smart Lock Pro profitieren insbesondere von erweiterten WLAN-Einstellungen, während allgemeine Leistungsoptimierungen für alle Geräte verfügbar sind.
Neue Funktionen im Detail
Das Smart Lock Pro erhält mit der neuen Firmware eine zusätzliche Einstellmöglichkeit für das integrierte WLAN. NNutzer können nun zwischen zwei Modi wählen: Automatisch für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Stabilität und Akkulaufzeit oder Kompatibel für maximale Konnektivität bei reduzierter Akkulaufzeit. Die Änderung der WLAN-Einstellungen erfolgt einfach über die App in den entsprechenden Konfigurationsoptionen.
Verbesserungen und Fehlerbehebungen
Neben den neuen Funktionen wurden auch technische Optimierungen vorgenommen. Die Zuverlässigkeit des Fernzugriffs über das Thread-Protokoll wurde erhöht und kleinere Fehlerkorrekturen sorgen für eine insgesamt stabilere Performance des Smart Locks, heißt es in den Release Notes.
in Mobilität
in Smartphones
in Hardware
in Mobilität
in 1und1
in Smart Home
in Smart Home
in Mobilität
in News
in Smart Home