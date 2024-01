Nuki: Smartes Türschloss will zu „einem globalen Player zu werden“

Nuki kennen einige von euch mit Sicherheit, das smarte Türschloss ist immer mal wieder ein Thema bei uns. Wir haben es bisher (noch) nicht getestet, aber ihr könnt euch auf der offiziellen Webseite von Nuki über die aktuelle Version informieren.

Doch wie läuft es eigentlich bei Nuki? Gut, sehr gut sogar. 2022 konnte man über 50 Prozent wachsen und auch 2023 blickt man auf über 50 Prozent Wachstum.

Nuki hat in den letzten Monaten viele neue Mitarbeiter eingestellt und neue Smart Locks auf den Markt gebracht, jetzt steht der nächste Schritt an: Nuki möchte zu „einem globalen Player zu werden“. Und den Anfang sollen 2024 die USA machen.

Es bleibt bei „einem starken Fundament in Europa“ und „daran soll sich auch in Zukunft nichts ändern“, aber Nuki hat größere Pläne für die Marke. Der Firmensitz befindet sich übrigens in Graz (Österreich). Ich bin mal gespannt, ob noch mehr Länder auf der Liste stehen, denn es klingt so, als ob die USA nur der Anfang sind.

