O2 Home: Doppelte Internet-Geschwindigkeit und 12 Monate Rabatt

O2 bietet seinen neuen Kunden im Aktionszeitraum bis 04.02.2025 ein frisches Angebot für den Internetanschluss über Kabel.

Wer einen O2 Home XL Tarif abschließt, erhält die doppelte Geschwindigkeit zum Preis des O2 Home L Tarifs. Kunden zahlen in den ersten 12 Monaten 24,99 Euro im Monat und erhalten statt 250 Mbit/s 500 Mbit/s. Nach den ersten 12 Monaten erhöht sich der Preis auf 44,99 Euro pro Monat. Die Kunden sparen also in den ersten 12 Monaten 10 Euro pro Monat.

Zusätzlich profitieren Mobilfunkkunden von O2, die bereits einen Mobilfunkvertrag bei dem Anbieter haben. Sie erhalten beim Abschluss von O2 Home XL via Kabel den O2 Kombi-Vorteil, der den Preis nach den ersten 12 Monaten auf 34,99 Euro monatlich senkt. Das Angebot richtet sich an alle Neukunden, die im Aktionszeitraum einen Kabelanschluss im Tarif O2 Home XL abschließen.

Zu den o2 Home-Tarifen →

