o2: Neues Gigabit-Festnetzangebot mit dauerhaft günstigem Preis

O2 startet am 13. April 2023 ein befristetes Festnetz-Angebot. Neukunden können dann den Tarif o2 my Home XXL mit bis zu 1.000 Mbit/s Surfgeschwindigkeit über Kabeltechnologie für 39,99 Euro pro Monat für die gesamte Vertragslaufzeit buchen.

Das Angebot gilt bis zum 31. Juli 2023 und beinhaltet keinen Neukundenbonus für die ersten Monate. Zusätzlich fällt ein einmaliger Anschlusspreis von 49,99 Euro an. Für alle regulären o2 my Home-Tarife gewährt o2 im zweiten Quartal weiterhin einen Rabatt von 5 Euro auf die monatliche Grundgebühr.

Kunden aller o2 my Home-Tarife können optional Mobilfunktarife zum dauerhaft halben Preis buchen. Im Aktionszeitraum können Kunden auch einen Gigabit-Kabelanschluss in Kombination mit einem o2 Mobile Tarif (ab 4 GB plus 1 GB Jahresvolumen) ab 51,48 Euro monatlich erhalten.

