O2 revolutioniert Kundentreue

Bild: Telefónica Germany

Das Telekommunikationsunternehmen O2 Telefónica wertet Millionen bestehender Mobilfunkverträge mit dem „Grow Vorteil“ auf.

Mit diesem Angebot erhalten Kunden jedes Jahr automatisch zusätzliches Datenvolumen – kostenlos. Die Kunden erhalten abhängig von ihrem Tarif jedes Jahr ein zusätzliches monatliches Datenvolumen von 1 Gigabyte (GB),
5 GB oder 10 GB. O2 will die bestehenden Verträge bis Mitte 2025 aufwerten. Die Kunden erhalten rechtzeitig eine entsprechende Ankündigung.

Mit diesem Schritt will O2 die Kundenzufriedenheit erhöhen und zeigen, dass Treue belohnt wird, ohne dass Kunden den Anbieter wechseln müssen. In den nächsten fünf Jahren werden über sechs Milliarden Gigabyte an Bestandskunden verschenkt, heißt es von O2.

https://www.youtube.com/watch?v=bitKZpTQz7Y

Mit dem „Wachstumsvorteil“ wird das monatliche Datenvolumen bestehender Verträge bis zu 20 Jahre lang jedes Jahr automatisch erhöht. Dieses kostenlose Upgrade erhöht die Attraktivität der Tarife und führt laut internen Studien zu einer höheren Kundenzufriedenheit und -bindung.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

  1. Dwan 👋
    sagt am

    Die wieder Einführung der Weitersurfgarantie (1-2 Mbit) nach verbrauch des Inklusivvolumen würde ich wesentlich mehr feiern als diesen nutzlosen Grow Vorteil. Aber das wäre ja ZU kundenfreundlich. Man will ja teure Verträge verkaufen….

    Antworten
  2. Ginja 🍀
    sagt am

    Warum wurde mein Kommentar zum Kundenservice von o2 gelöscht?

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Ginja ⇡

      Hier wird nichts gelöscht. Der Kommentar ist im Spam gelandet. Wahrscheinlich wegen deiner E-Mail-Adresse. Da fehlt ein m ganz hinten. 😉

      Antworten
  3. Mick 👋
    sagt am

    Geradezu lachhaft. Ganz egal wie viel Datenvolumen man hat, die Netzabdeckung und die Übertragungsgeschwindigkeit sind einfach schlecht. Ganz egal, was irgendwelche Testberichte vorgaukeln.

    Antworten
  4. Ginja 🍀
    sagt am

    O2 muss ganz andere Sachen ändern…nicht am Telefon Verträge versprechen die dann so gar nicht existieren nur damit man die Kündigung zurückzieht , mehr verschiedene gb. Varianten anbieten ( vorallem niedrigere ) multicard sollte immer kostenlos sein…nicht 4.99 kosten

    Antworten
  5. Thomas R 👋
    sagt am

    Bisschen scharf formuliert wenn sie eigentlich nur tun was Congstar schon länger tut.
    Dachte sie hätten tatsächlich eine neue Idee gebracht.
    (Und weil es hier häufiger vorkommt, ich störe mich nicht dran das die ein oder andere Überschrift mal Richtung Clickbait geht. Es ist hier mMn noch voll in Ordnung.)

    Antworten

