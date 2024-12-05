O2 revolutioniert Kundentreue

Das Telekommunikationsunternehmen O2 Telefónica wertet Millionen bestehender Mobilfunkverträge mit dem „Grow Vorteil“ auf.

Mit diesem Angebot erhalten Kunden jedes Jahr automatisch zusätzliches Datenvolumen – kostenlos. Die Kunden erhalten abhängig von ihrem Tarif jedes Jahr ein zusätzliches monatliches Datenvolumen von 1 Gigabyte (GB),

5 GB oder 10 GB. O2 will die bestehenden Verträge bis Mitte 2025 aufwerten. Die Kunden erhalten rechtzeitig eine entsprechende Ankündigung.

Mit diesem Schritt will O2 die Kundenzufriedenheit erhöhen und zeigen, dass Treue belohnt wird, ohne dass Kunden den Anbieter wechseln müssen. In den nächsten fünf Jahren werden über sechs Milliarden Gigabyte an Bestandskunden verschenkt, heißt es von O2.

Mit dem „Wachstumsvorteil“ wird das monatliche Datenvolumen bestehender Verträge bis zu 20 Jahre lang jedes Jahr automatisch erhöht. Dieses kostenlose Upgrade erhöht die Attraktivität der Tarife und führt laut internen Studien zu einer höheren Kundenzufriedenheit und -bindung.

