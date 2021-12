OLED TVs, Galaxy S21 FE und mehr? Samsung lädt zur CES-Keynote

Das Jahr neigt sich dem Ende und das bedeutet, dass das neue Jahr wie so oft mit einem großen Tech-Event startet: Die CES 2022 im Januar steht an. Diese Woche hat Samsung zu einer großen Pressekonferenz am 4. Januar 2022 eingeladen.

Samsung möchte mit dem Motto „Together for Tomorrow“ neue Produkte zeigen, aber laut Pressemitteilung auch über Nachhaltigkeit sprechen. Konkrete Hinweise für die jeweiligen Ankündigungen wollte Samsung diese Woche nicht nennen.

CES 2022: Was hat Samsung geplant?

Was steht im Raum? Die CES wird meistens für die TV-Ankündigungen genutzt und da wäre es denkbar, dass wir das erste OLED-Lineup von Samsung sehen. Das Samsung Galaxy S21 FE wäre auch offen, es soll angeblich im Januar kommen.

Wir wissen jedenfalls nicht, was Samsung für den Start ins neue Jahr geplant hat, aber wir werden die Keynote von Jong-Hee (Head of Samsung Electronics DX) in Las Vegas natürlich verfolgen und hier über alle Neuheiten der CES berichten.

