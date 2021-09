One UI 4 kommt „bald“: Samsung kündigt Beta für Deutschland an

Samsung hat in Südkorea schon verlauten lassen, dass es bald in die Betaphase für One UI 4 geht. Genau genommen plant man den Rollout im September. Nun gibt es diese Nachricht auch für Deutschland, auch bei uns geht es „bald“ los.

Bedeutet: Das Samsung Galaxy S21, S21+ und S21 Ultra können bald mit der Beta von Android 12 getestet werden. Wie in den letzten Jahren läuft das über die App von Samsung (Members) ab, aber da werden wir euch noch informieren.

Wie immer gilt: Nutzt keine Beta auf eurem Hauptgerät, denn es kann noch das ein oder andere Problem geben. Und wann kommt One UI 4 dann? Da gibt es noch kein Update von Samsung, aber wir rechnen doch noch vor Jahresende damit.

