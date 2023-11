One UI 6: Samsung Galaxy S21-Reihe bekommt Update auf Android 14

Es ist absurd, wie gut Samsung mittlerweile bei Android-Updates ist und man war in diesem Jahr nicht die Nummer 1 bei Android, liefert aber ab sofort bereits Android 14 für die Galaxy S21-Reihe aus. Die Galaxy S23-Reihe machte den Anfang und nur wenige Tage nach der Galaxy S22-Reihe setzt Samsung den Android-Rollout fort.

Android 14 wird euch in Form von One UI 6 angeboten und Updates werden bei Android weiterhin in Phasen verteilt. Die einen sehen also vielleicht schon jetzt die finale Version von Android 14, andere im Laufe des Tages, wieder andere erst am Wochenende und einige müssen sich vielleicht noch ein bisschen länger gedulden.

Wir haben kein Gerät der Galaxy S21-Reihe hier und ich weiß derzeit nicht, ob das Samsung Galaxy S21 FE auch schon dabei ist, das müsst ihr selbst prüfen. Aber schön zu sehen, dass mittlerweile drei Jahre alte Geräte im November die neue Android-Version bekommen, da hat sich dann doch einiges in der Szene getan.

