OnePlus 8 Pro: Das sind die Farben

Wie heißt es so schön: When it rains it pours. Das trifft derzeit definitiv auf OnePlus zu, denn seit einigen Tagen dominieren die neuen Modelle die Gerüchteküche. Zufall? Ich denke nicht, denn sie werden kommende Woche offiziell vorgestellt. Und auch von offizieller Seite gibt es mittlerweile regelmäßig neue Details.

OnePlus 8 Pro kommt in drei Farben

Heute gibt es mal wieder eine Meldung von Roland Quandt, der letzte Woche die Pressebilder mit allen Farben vom OnePlus 8 auftreiben konnte. Nun hat er (wie bereits erwartet) nachgelegt und bei WinFuture die Farben vom OnePlus 8 Pro veröffentlicht. Ich bin mal gespannt, welches Farbe es in der Blind Box der Telekom geben wird.

-->

Beim Pro-Modell hat OnePlus ebenfalls drei Farben geplant: Ein klassisches Schwarz, was man Onyx Black nennt, dann das bereits bekannte Glacial Green und nun sehen wir zum ersten Mal Ultramarine Blue, was direkt mein persönlicher Favorit wäre:

Das Schwarz glänzt wohl etwas, beim blauen und grünen Modell hat sich OnePlus für eine matte Rückseite entschieden. Die knallige Regenbogenfarbe vom OnePlus 8 gibt es hier anscheinend nicht, aber das neue Blau macht auf den Pressebildern für mich einen noch besseren Eindruck, als das Nebula Blue vom letzten Jahr.

OnePlus: Kabelloser Kopfhörer und Qi-Ladeplatte erwartet OnePlus wird kommende Woche ein neues Flaggschiff vorstellen, bei dem es sich um das OnePlus 8 Pro handeln dürfte. Neben dem OnePlus 8 Pro (und OnePlus 8) gibt es aber auch 2020 wieder frisches Zubehör von OnePlus. So soll unter…1. April 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->