OnePlus 8 Pro wohl auf Bildern zu sehen (Update)

OnePlus sucht seit gestern nach Testern für „ein neues Flaggschiff“ und es dürfte sich dabei um das OnePlus 8 Pro handeln, welches uns nun schon oft in der Gerüchteküche begegnet ist. Warum schon so früh? Da es wohl bereits am 15. April gezeigt wird.

Wir rechnen damit, dass es entweder diese oder nächste Woche die Einladung für das Event geben wird, welches aber wie alle anderen Events in der aktuelle Situation nur online abgehalten wird. Eine offizielle Ankündigung steht aber weiterhin aus.

Dafür gibt es dank 24 Techie nun die ersten Bilder vom Gerät, wenn man den „Leak“ von Robert Downey Jr. mal ignoriert. Sieht stark wie ein OnePlus 7(T) Pro aus, nur eben ohne die Pop-Up-Kamera und dafür jetzt mit einem Loch im Display.

Anmerkung: Es scheint einige Stimmen zu geben, die hier von einem Fake sprechen. Hinterfragt Leaks immer kritisch, diesen aber besonders.

OnePlus 8 Pro: Die ersten Gerüchte

OnePlus 8 Pro: Details zur Ausstattung OnePlus soll das neue 8er-Lineup in diesem Jahr etwas früher vorstellen, das haben wir gestern erneut gehört. Mittlerweile steht mit dem 14. April sogar ein konkreter Termin für die Ankündigung im Raum, wobei dieser noch nicht offiziell bestätigt wurde. Beide…4. März 2020 JETZT LESEN →

