OnePlus 8 Pro: Mögliche Spezifikationen

OnePlus sucht nun seit einigen Tagen nach Testern für ein neues Flaggschiff, bisher hat man aber noch kein Event angekündigt, auf dem man ein neues Gerät zeigen möchte. Es steht der 15. April als Datum für das OnePlus 8 Pro im Raum, daher wäre es möglich, dass OnePlus das Event diese Woche (noch heute?) offiziell bestätigt.

Während wir noch auf offizielle Details warten, hat der gut informierte Ishan Agarwal aber schonmal die möglichen Spezifikationen vom OnePlus 8 und OnePlus 8 Pro über Twitter veröffentlicht. Und darin sind auch einige Gerüchte zu finden, die in den letzten Wochen die Runde gemacht haben, wie zum Beispiel die IP-Zertifizierung.

OnePlus 8: Die Spezifikationen

Fangen wir mit dem OnePlus 8 an, also dem „schlechteren“ Modell, welches aber mit einer soliden Ausstattung auf den Markt kommen wird, die wohl so aussieht:

6,55 Zoll OLED-Display mit FHD+ und 90 Hz

Snapdragon 865 mit 5G-Modem

8 oder 12 GB Arbeitsspeicher

128 oder 256 GB UFS 3.0-Speicher

Hauptkamera: 48 + 16 + 2 MP

Frontkamera: 16 MP

Akku: 4300 mAh

Laden: 30 Watt mit Kabel

Farben: Schwarz, Grün und „Glow“

OnePlus 8 Pro: Die Spezifikationen

Weiter geht es mit dem OnePlus 8 Pro, welches mit seinem knapp 6,8 Zoll großen Display kein kompaktes Smartphone und etwas größer als die Pro-Modelle von 2019 wird. Hier bin ich ja wirklich auf den Preis gespannt, denn das OnePlus 7T Pro startet bei 760 Euro, aber so ein Samsung-Panel mit 120 Hz ist sicher nicht günstig.

6,78 Zoll OLED-Display mit QHD+ und 120 Hz

Snapdragon 865 mit 5G-Modem

8 oder 12 GB Arbeitsspeicher

128 oder 256 GB UFS 3.0-Speicher

Hauptkamera: 48 + 48 + 8 + 5 MP

Frontkamera: 16 MP

Akku: 4510 mAh

Laden: 30 Watt mit Kabel und kabellos

IP68-Zertifizierung

Farben: Schwarz, Grün und Blau

Es gibt noch keine Details zu den Preisen und auch keinen Termin, aber OnePlus bringt neue Modelle in der Regel wenige Tage nach der Ankündigung auf den Markt. Falls die Modelle also am 15. April gezeigt werden, könnten sie auch im April erscheinen.

Das dritte Modell von OnePlus (sowas wie ein OnePlus 8 Lite), von dem wir auch schon öfter gehört haben, zeigte sich in den letzten Tagen nicht. Es sieht nicht so aus, als ob wir dieses Modell schon im April sehen werden. Vielleicht kommt es etwas später.

OnePlus 8 Pro: Die ersten Gerüchte

