OnePlus teasert kabellose Buds offiziell an

OnePlus hat bereits zum Event am 21. Juli eingeladen und wird an diesem Tag das Nord vorstellen. Das Marketing für das Smartphone ist bereits angelaufen und wie es der Zufall so möchte, gibt es fast täglich frische Leaks vom Gerät.

Doch es ist noch mehr für diesen Tag geplant, denn OnePlus wird an diesem Tag wohl auch die OnePlus Buds vorstellen, die wir bereits gesehen haben. Das ist eine kabellose Version der OnePlus Bullets im Stil der AirPods (siehe Beitragsbild).

Doch bisher gab es nur Leaks und Gerüchte, jetzt haben wir auch einen offiziellen Teaser. Über Twitter teilte OnePlus heute ein Bild der Bullets und warf die Frage in den Raum, wer als Nächstes in der Linie steht? Bedeutet so viel wie: Das nächste Produkt, welches im Sommer als neue Version auf den Markt kommt.

Optisch sehen die OnePlus Buds etwas anders aus, aber im Kern dürfte es sich um die Oppo Enco Free mit einem OnePlus-Logo handeln. Mal schauen, was OnePlus dafür haben möchte, aber ich rechne ehrlich gesagt mit 99,99 Euro UVP.

