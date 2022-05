OnePlus wird nächste Woche drei neue Produkte zeigen

OnePlus hat heute bekannt gegeben, dass man ein Event für kommende Woche geplant hat. am 19. Mai um 16 Uhr deutscher Zeit wird man direkt drei Produkte zeigen. Doch direkt die Entwarnung: Das OnePlus 10 Ultra ist noch nicht dabei.

Hätte man vielleicht vermuten können, da kommende Woche der Snapdragon 8 Gen 1 Plus kommen soll, aber es geht um die Nord-Reihe. OnePlus sagt sogar ganz konkret, was wir sehen werden: Nord 2T 5G, Nord CE 2 Lite 5G und Nord Buds.

Es wird also zwei neue Einsteigermodelle der Nord-Reihe geben, die man vor ein paar Wochen schon teilweise in Indien gezeigt hat. Spannend? Geht so, aber die Nord-Reihe rückt nun in den Fokus und für OnePlus ist das ein wichtiges Event.

