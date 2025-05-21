OpenAI kauft Hardware-Unternehmen von Jony Ive

OpenAI hat bereits betont, dass man auch an Hardware interessiert ist und langfristig nicht nur ChatGPT entwickeln möchte. Jetzt hat man dafür bei Jony Ive eingekauft.

Der ehemalige Apple-Designer baute in den letzten Jahren „io“ im Hintergrund auf, ein Startup für KI und Hardware. Und OpenAI ist das stolze 6,5 Milliarden Dollar wert.

Jony Ive bleibt unabhängig und LoveFrom, seinem anderen Unternehmen, treu. Doch er wird das Design bei Open AI verantworten, auch die Software (also ChatGPT).

Erste Geräte (ja, Mehrzahl) sind ab 2026 bei OpenAI geplant, Details gibt es aber keine.