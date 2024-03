OpenAI will Hollywood mit KI erobern

OpenAI hat laut Bloomberg für diese Woche mehrere Treffen in Hollywood geplant, in denen man mit bekannten Persönlichkeiten, Regisseuren und Filmstudios den Einsatz von KI besprechen möchte. Das Unternehmen sieht darin einen Markt.

Ziel ist es, die KI-Werkzeuge für Videos schmackhaft zu machen, damit sorgte OpenAI vor ein paar Wochen für Aufmerksamkeit. Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo man KI-Videos immer weniger von echten unterscheiden kann.

KI ist in Hollywood übrigens schon längst angekommen, sei es in der Produktion oder für Komparsen, schon heute sind Menschen im Hintergrund zu sehen, die eine KI erstellt hat. Für klassische Schauspieler ist das natürlich eine große Gefahr.

Ich bin ja mal gespannt, wo wir da in 10, 20 oder vielleicht auch 30 Jahren landen und ob man in Zukunft einfach eine persönliche Vorstellung von einem Kinofilm in ChatGPT eingibt, die man sich dann anschauen kann. Das ist vielleicht etwas zu extrem, aber die Branche entwickelt sich in diese Richtung, abwegig ist das nicht.

