Openbank feiert Meilenstein: Über 2 Millionen Kunden weltweit

Openbank, die „digitale“ Bank der Santander-Gruppe, hat die Marke von zwei Millionen Kunden weltweit überschritten.

Die Bank hat ihren Kundenstamm in den letzten fünf Jahren verdoppelt und ihr Geschäftsmodell durch einen internationalen Expansionsplan gestärkt, der zu einer Präsenz in Spanien, Deutschland, Portugal, den Niederlanden und Argentinien geführt hat. Die Kundenbasis der Bank hat sich im letzten Jahr in Deutschland, Portugal und den Niederlanden nach eigenen Angaben um durchschnittlich mehr als 40 % erhöht, und die Einlagen sind um 50 % gestiegen.

Die Openbank hat zuletzt ihr Sparangebot in Deutschland erweitert, indem sie die Zinssätze für ihre Konten erhöht hat. Neukunden erhalten auf das Tagesgeld jährlich 2,55 % für die ersten sechs Monate bis zu einem Betrag von 500.000 Euro anstatt wie bisher bis 100.000 Euro.

Bestandskunden erhalten ebenfalls einen höheren Zinssatz von 2,50 % p.a., wenn sie regelmäßig ihr Gehalt oder eine andere monatliche Zahlung von mehr als 600 Euro auf ihr Openbank Girokonto erhalten oder mindestens drei Rechnungen in einem monatlichen oder zweimonatlichen Rhythmus per Lastschriftverfahren bezahlen.

