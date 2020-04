Oppo Ace2: Flaggschiff auf ersten Bildern

Oppo wird im Mai das Find X2 Pro auf den Markt bringen und möchte mit einem neuen Flaggschiff in Europa durchstarten. Doch es ist seit einigen Tagen klar: Da kommt noch ein Flaggschiff mit einem Snapdragon 865 auf uns zu. Und wie bereits vermutet, handelt es sich um das Oppo Ace2, welches nächste Woche in China erscheint.

Der Marktstart findet am 13. April statt, doch auf JD (chinesische Online Shop) kann man es bereits finden. Hier verfolgt Oppo einen etwas anderen Ansatz, als beim Find X2 Pro, die Rückseite erinnert stark an das Huawei Mate 30 Pro. Doch das kam in China auch sehr gut an, daher ist dieser Schritt nicht wirklich überraschend.

-->

Oppo Ace2: Vorerst nur für China

Was mich wundert: Das Oppo Ace ist noch gar nicht so alt, eigentlich hätte man sich mit dem Ace2 ruhig noch etwas Zeit lassen können. Und worauf ich gespannt bin: Das Oppo Ace2 wird wohl kabelloses Laden mit 40 Watt unterstützen, gestern machte die passende Qi-Ladeplatte mit „Oppo AirVOOC“ die Runde im Netz:

Oppo ist nun offiziell in Deutschland vertreten, aber da das Find X2 Pro erst im Mai an den Start geht, würde ich vorerst nicht mit dem Ace2 rechnen. Vielleicht kommt es ein bisschen später, vielleicht kommt es gar nicht. Aktuell scheint das neue Ace-Flaggschiff von Oppo jedenfalls nur für den chinesischen Markt gedacht zu sein.

Oppo Ace2: Die ersten Pressebilder

OnePlus 8 Pro: Alle Details, nur kein Preis OnePlus wird kommende Woche das OnePlus 8 und OnePlus 8 Pro vorstellen und es gab bereits offizielle Details und zahlreiche Leaks. Die Geräte begleiten uns sogar schon seit Ende 2019, was eigentlich erstaunlich früh für OnePlus-Leaks war. OnePlus 8 Pro:…8. April 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->