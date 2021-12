Oppo Find N: Foldable für 2022 ist offiziell

Oppo hat kommende Woche zum Inno Day 2021 geladen und in diesem Jahr wird es mal wieder ein Produkt geben, was man danach (vermutlich vorerst nur in China) kaufen kann. Das Oppo Find N steht an, das erste Android-Foldable des Herstellers.

Es gab schon einige Gerüchte zu diesem Foldable, doch jetzt hat es Oppo offiziell bestätigt. Viel zeigt Oppo noch nicht, aber man hat ein erstes Pressebild (zeigt uns die Rückseite) veröffentlicht und ein kurzes Video mit einem Teaser gibt es auch.

Die weiteren Bilder des Oppo Find N stammen aus dem Teaser-Video und man erkennt schon sehr gut, in welche Richtung das geht. Oppo nutzt den gleichen Stil wie Samsung, scheint aber ein etwas kompakteres Foldable gebaut zu haben.

Neben dem Oppo Find N werden wir kommende Woche übrigens auch eine neue Kamera von Oppo sehen, die man ausfahren kann, und man hat bestätigt, dass man die MariSilicon X NPU für Fotos (kommt mit dem Find X4 Pro) und eine AR-Brille namens Oppo Air Glass zeigen wird. Das Highlight soll aber das Foldable sein.

