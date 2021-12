Oppo bestätigt großes Event im Dezember

Oppo hat zum Inno Day 2021 geladen, der in diesem Jahr wieder an zwei Tagen stattfinden wird. Am 14. und 15. Dezember wird man neue Produkte und Strategien für die Zukunft zeigen, am 15. Dezember gibt es sogar ein globales Event für alle.

Der Inno Day ist eines der größten Events von Oppo, man zeigt zwar kein neues Flaggschiff, aber oft Produkte und Konzepte für die Zukunft. Es gab zum Beispiel schon AR-Brillen, 5G-Router, Smartwatches und mehr auf dem Event zu sehen.

Oppo plant wohl erstes Foldable

In diesem Jahr rechnen wir unter anderem mit dem Oppo Find N, dem ersten Foldable, welches man dann (wohl auch bei uns) kaufen können wird. Das Oppo Find X4 Pro kommt definitiv noch nicht, das hat Oppo für Anfang 2022 bestätigt.

Mal schauen, was Oppo für dieses Jahr so geplant hat und welche Produkte und Konzepte wir sehen werden. Am 14. Dezember liegt der Fokus übrigens auf den „innovativen“ Produkten, das „Flaggschiff-Produkt“ wird am 15. Dezember gezeigt.

