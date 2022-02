Oppo bestätigt Hasselblad-Partnerschaft

Vor ein paar Jahren haben wir schon ein Megapixel-Wettrennen und den Drang zu einem Logo von bekannten Kamera-Marken auf Smartphones erlebt und genau das passiert seit ein paar Monaten wieder. Und auch Oppo schließt sich da jetzt an.

Kurz vor der Ankündigung der Oppo Find X5-Reihe, die wohl im Rahmen des MWC in ein paar Tagen stattfinden wird, hat man die Partnerschaft mit Hasselblad ganz offiziell bestätigt. Beide werden für drei Jahre gemeinsam an Kameras arbeiten.

Das erste Ergebnis werden wir mit dem kommenden Find X-Gerät sehen, doch das war fleißigen Leser:innen sicher schon klar, da mittlerweile fast alle Details im Netz die Runde machen und das Hasselblad-Branding auf Pressebildern zu sehen ist.

Und der Schritt kommt auch nicht überraschend, da OnePlus vor einem Jahr die Partnerschaft mit Hasselblad eingegangen ist und man seit Sommer ganz offiziell zu Oppo gehört. Warum das Hasselblad-Branding also nicht auch hier nutzen.

OPPO and Hasselblad will now work together to further develop advanced imaging solutions through R&D collaboration, which aims to provide users with more natural colors and a more refined imaging experience. Leveraging Natural Color Calibration with Hasselblad, OPPO also targets to bring the most natural skin tone possible to its portrait photography.