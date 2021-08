MagVOOC: Da ist die MagSafe-Kopie von Oppo

Realme hat es mit MagDart vorgemacht und vor ein paar Tagen eine eigene Version (Kopie) von MagSafe gezeigt. Es gibt ein paar Dinge, die man anders macht, aber grundsätzlich orientiert man sich hier sehr stark an der Idee von Apple.

Oppo kündig MagVOOC an

Und wie wir alle wissen, gehört Realme als ehemalige Untermarke von Oppo zur BBK-Gruppe und ich habe ja schon vermutet, dass weitere Marken folgen werden. Bei Oppo hat es sich schon angedeutet und jetzt ist MagVOOC offiziell.

VOOC ist der Marketingname für Ladetechnologien bei Oppo und auch hier war man so kreativ das einfach mit einem „Mag“ zu ergänzen. Oppo hat MagVOOC übrigens diese Woche offiziell auf der Smart China Expo 2021 vorgestellt.

Falls ihr nicht wisst, was MagSafe ist: Das ist im Prinzip einfach nur ein Kreis aus kleinen Magnete auf der Rückseite. Dieser sorgt dafür, dass Zubehör für kabelloses Laden (über Qi) an der Rückseite hält. Es ist also kein neue „Ladestandard“.

Oppo hat das mit einem angepassten Find X3 präsentiert, vermutlich werden wir MagVOOC dann also im Find X4 kommendes Jahr sehen. Ein Dock und eine eigene Powerbank gibt es auch noch – mehr Zubehör soll allerdings geplant sein.

Ach: Einen digitalen Autoschlüssel hat Oppo auch angekündigt, diesen haben Apple und Samsung bereits eingeführt. Basis dürfte der offene Standard sein, den wir dann in Zukunft hoffentlich auch bei großen Autoherstellern sehen werden.

