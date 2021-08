Auf AirPods-Niveau? OnePlus Buds Pro im Test

OnePlus schickt mit den Buds Pro zwar nicht den ersten kabellosen Kopfhörer ins Rennen, dafür aber das bisher beste Modell meiner Meinung nach.

Diese Woche startet der Verkauf der OnePlus Buds Pro in Deutschland und ich konnte mir den Kopfhörer in den letzten Wochen bereits anschauen, wobei man besser anhören sagen sollte. Und ja, ich bin bisher durchaus zufrieden.

Vorab ein paar Eckdaten: Es gibt ANC, zwei 11-mm-Treiber mit Dolby Atmos-Unterstützung, eine Akkulaufzeit von 5 Stunden mit ANC (28 Stunden mit Case), Bluetooth 5.2 und eine App für Android und iOS (für mich durchaus wichtig).

Video: Die OnePlus Buds Pro

OnePlus Buds Pro: Ein tolles Case

Optisch erinnern die Buds Pro an die AirPods Pro, aber auch nur bei der Form. Mir gefällt das Modell von OnePlus aber etwas besser als das von Apple, denn es ist auch in Schwarz erhältlich und größtenteils matt (dürfte gerne ganz matt sein).

Bei mir sitzen die OnePlus Buds Pro sehr gut im Ohr, allerdings nicht fest genug für Sport. Da bevorzuge ich eine „richtige“ In-Ear-Bauweise, wobei der Silikonaufsatz dabei hilft, dass der Kopfhörer besser im Ohr sitzt (und das reicht vielen aus).

Eines meiner Highlights ist das Case, denn es ist schön klein und kompakt und fühlt sich mit der mattschwarzen Oberfläche auch richtig gut an. Es ist für mich wichtig, dass man das Case gut transportieren kann und das ist hier definitiv der Fall.

Die Akkulaufzeit mit bis zu 5 Stunden kommt hin, wobei ich nicht mehr als 3 Stunden gehört habe, das ist auch allgemein mein Maximum bei Kopfhörern. Die Restanzeige beim Akku würde aber sicher für über 4 Stunden ausreichen.

Das Case bringt insgesamt 28 Stunden Akkulaufzeit mit und es kann über USB C oder Qi geladen werden (es gibt vorne eine LED, die den Akkustand anzeigt). Ich kann mich hier nur wiederholen: Beim Case hat man alles richtig gemacht.

OnePlus Buds Pro: ANC ist „okay“

Doch wie klingen die OnePlus Buds Pro? Im Vergleich mit dem Sony WF-1000XM4 ist das Modell von OnePlus unterlegen, aber der Vergleich hinkt, denn das ist auch eine andere Bauform und Preisklasse. Für 150 Euro finde ich den Sound gut.

Die Mitten und Höhen sind gut (ich höre mit Kopfhörern im AirPods-Stil sehr viele Podcasts) und auch der Bass kann ordentlich drücken. Außerdem sind die OnePlus Buds Pro durchaus laut. Es geht etwas besser, aber ich bin dennoch zufrieden.

Die Verbindung war übrigens immer sehr stabil und die Buds Pro haben sich sehr schnell verbunden. Für mich wichtig: Man kann jedes Ohrteil auch einzeln nutzen, da gibt es ja immer noch Kopfhörer, wo nur ein Ohrteil der Empfänger ist.

Mit dem ANC, also der aktiven Geräuschunterdrückung, bin ich aber nicht ganz zufrieden gewesen. Sie ist „okay“, aber für mich ein gutes Stück von der Qualität der AirPods Pro entfernt (die ja im Prinzip genau die gleiche Bauform haben).

OnePlus Buds Pro: Sonstige Punkte

OnePlus ist eigentlich kein Freund von einer IP-Zertifizierung und das findet man nur bei den ganz teuren Android-Flaggschiffen (und auch da noch nicht so lange), bei den Buds Pro hat man aber tatsächlich eine IP55-Zertifizierung bezahlt.

OnePlus Audio ID, was den Sound anpassen soll, war für mich kein Mehrwert, da ich keinen Unterschied wahrgenommen habe. Die Sprachqualität ist gut, aber ich bin da kein Experte und habe in diesem Fall auch nur mal 10 Minuten telefoniert.

Der Kopfhörer wird über Drücken auf die glänzenden Stängel gesteuert, was ganz gut klappt. Ihr könnt in der offiziellen App außerdem festlegen, was welche Geste tun soll (es gibt insgesamt 5 Optionen, die man hier frei belegen kann).

Apropos App: Es gibt eine und die ist solide, bietet aber nicht viele Optionen und ein Equalizer ist derzeit zum Beispiel auch nicht geplant. Es ist im Kern die App von Oppo (HeyMelody) und darüber werden auch Firmware-Updates verteilt.

OnePlus Buds Pro: Mein Fazit

Die OnePlus Buds Pro erinnern mich stark an die Apple AirPods Pro, die ich sonst im Alltag nutze. Für mich ist so ein Kopfhörer nicht für den Sport geeignet, aber ich bevorzuge genau diese Bauform im Alltag (daheim und auch unterwegs).

Das Modell von OnePlus hat die AirPods Pro bei mir in den letzten Tagen ersetzt und ich war durchaus zufrieden. Optisch etwas schöner, sie sitzen gut, sie klingen gut und sie sind am Ende auch eine ganze Ecke günstiger als die AirPods.

Nur das ANC ist bei mir (selbst auf der höchsten Stufe, kann man einstellen) eher okay. Daheim reicht es mir aus, aber ich nutze solche Kopfhörer gerne mal zum Spazieren und da muss ich sagen, dass sie mehr unterdrücken könnten.

Grundsätzlich gibt es von mir aber eine Kaufempfehlung, denn der Preis ist fair und da gibt es in dieser Preisklasse auch schlechtere Modelle. Wer mehr zahlt, der bekommt auch etwas mehr (bei Sony oder Apple), aber das mag nicht jeder.

Ich weiß nicht, ob die OnePlus Buds Pro die Apple AirPods Pro bei mir ersetzen, aber wenn ich kein ANC benötige, dann nutze ich sie tatsächlich etwas lieber. Vor allem das kleinere Case mit der mattschwarzen Oberfläche gefällt mir gut.

tl;dr OnePlus hat mit den Buds Pro einen seht guten Kopfhörer abgeliefert, den ich vor allem bei diesem Preis klar empfehlen kann. Der Zusatz „Pro“ ist durchaus okay, aber das ANC ist für mich nicht ganz auf dem Level von teureren Modellen.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

