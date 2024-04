Ori 3 ist geplant: „Ich habe bereits Ideen dafür“

Moon Studios befindet sich derzeit mitten im Marketing für ihr neues Spiel, welches sich „No Rest for the Wicked“ nennt und kommende Woche im Early Access bei Steam startet. Der Chef befindet sich also auf großer Interview-Tour für das Spiel.

Es gibt erste Ideen für ein Ori 3

Im Gespräch mit Game Informer hat Thomas Mahler erstmals über ein mögliches Ori 3 gesprochen und verraten, dass er „bereits einen Titel dafür“ hat. Er habe auch schon „einige Ideen“. Doch der Fokus liegt gerade noch auf dem ganz neuen Spiel.

Klingt so, als ob die Rechte für ein weiteres Ori bei Moon Studios liegen und nicht bei Microsoft, sonst würde man sich darüber wohl keine Gedanken machen. Doch die Frage ist, ob ein drittes Ori-Spiel wirklich sinnvoll ist, wenn man Ori 2 anschaut.

Das Ende ist in meinen Augen ziemlich perfekt, aber es schließt die Geschichte von Ori nach zwei Spielen ab. Ich bin zwar ein sehr großer Fan der beiden Spiele und ein Part wünscht sich ein neues Ori, aber ich bin auch ein Fan von Geschichten, die man ruhen lässt, wenn sie ein gutes Finale hatten. Hier wäre ich mir nicht ganz sicher.

