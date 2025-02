Ortel Mobile: Mehr Datenvolumen und neue Angebote

Ortel Mobile verbessert sein Angebot und bietet seinen Kunden ab dem 27. Februar 2025 mehr Datenvolumen sowie neue Preisvorteile.

Davon profitieren insbesondere Kunden des 3-Monats-Pakets, das mit zusätzlichem Datenvolumen und günstigeren Preisen attraktiver wird. Die Optimierungen gelten für verschiedene Smart World+ und Internet+ Tarife sowie für die beliebte Surf & Go Option.

Ein Highlight ist der erweiterte Treuebonus: Wer seinen Tarif verlängert, erhält zusätzliches Datenvolumen. So erhöht sich beispielsweise das Volumen im Tarif Internet S+ auf 20 GB plus 10 GB Treuebonus. Auch in den Tarifen Internet M+ und Internet L+ gibt es deutliche Daten-Upgrades.

Auch die Option Surf & Go wird attraktiver. Das Datenvolumen steigt von 100 auf 120 GB, der Treuebonus von 30 auf 40 GB. Zusätzlich wird das neue „Surf & Go Router Starter Set“ eingeführt, das den Tarif mit dem passenden Router kombiniert. Dieses Set ist sowohl online als auch bei ausgewählten Vertriebspartnern erhältlich.

Zusätzlich profitieren Kunden des 3-Monats-Pakets von einer zeitlich begrenzten Preisaktion: Bis zum 30. Juni 2025 gibt es 40 GB für 29,99 Euro statt 39,99 Euro. Mit dem Treuebonus gibt es weitere 10 GB dazu. Ortel Mobile ist im Netz von Telefónica angesiedelt.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

