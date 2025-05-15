Otelo erhöht Datenvolumen und Altersgrenze für Young-Tarife

Tarife

Otelo, eine Zweitmarke von Vodafone, hat Änderungen an seinen Young-Tarifen bekannt gegeben. Neukunden zwischen 18 und 29 Jahren erhalten ab sofort das doppelte Datenvolumen zum bisherigen Preis. Zudem wurde die Altersgrenze für den Abschluss eines Young-Tarifs von 27 auf 29 Jahre angehoben.

Wer bereits einen solchen Tarif besitzt, soll auch nach dem 30. Lebensjahr bei Vertragsverlängerung oder Tarifwechsel von den Konditionen profitieren. Bisher galt diese Regelung nicht, sodass Nutzer nach Überschreiten der Altersgrenze automatisch in reguläre Tarife wechseln mussten.

Otelo bietet drei verschiedene Young-Tarife an

„Go Young“ mit 30 GB für 14,99 Euro pro Monat, „Classic Young“ mit 80 GB für 19,99 Euro pro Monat und „Max Young“ mit 200 GB für 29,99 Euro pro Monat. Alle Tarife enthalten eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS.

Die mobile Datennutzung erfolgt im Vodafone-LTE- und 5G-Netz mit bis zu 50 Mbit/s. Gegen Aufpreis ist auch eine Erhöhung auf 100 Mbit/s möglich. Zusätzlich stehen Daten-Upgrades zur Verfügung. Festnetzkunden von Vodafone erhalten über den sogenannten Kombi-Vorteil weiteres Datenvolumen.

Ergänzend zu den Tarifänderungen bewirbt Otelo ein zeitlich befristetes Smartphone-Angebot: Bis zum 4. Juni 2025 erhalten Neukunden das iPhone 16e für eine einmalige Zahlung von einem Euro, sofern sie den „Classic Young“-Tarif für monatlich 34,99 Euro über eine Laufzeit von 24 Monaten buchen.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

  1. Yupi ☀️
    sagt am

    Young Tarife von Otelo verstoßen gegen das AGG, da eine Begründung für tarifliche Unterschiede aufgrund des Alters (Diskriminierung) nicht begründbar sind.

    Abmahnanwälte und Verbraucherschutzorganisationen werden sich freuen.

    Antworten
  2. Max 🔱
    sagt am

    Schon uncool dass jedesmal die Bestandskunden ignoriert werden.

    Antworten
    1. Spiritogre 🔅
      sagt am zu Max ⇡

      Es geht bei solchen Aktionen nur darum neue Kunden zu generieren. Leider.

      Antworten

