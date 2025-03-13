OTELO mit Daten-Boost für Allnet-Flat-Tarife

Ab dem heutigen 13. März profitieren otelo-Kunden von deutlich mehr Datenvolumen. Die Mobilfunkmarke erhöht in mehreren Tarifen die verfügbaren Gigabyte, ohne die Preise zu erhöhen.

Besonders profitieren neue Nutzer der Allnet Flat Tarife: Die Allnet Flat Go erhöht sich von 10 GB auf 15 GB für weiterhin 14,99 Euro im Monat. Die Allnet Flat Classic bietet künftig 40 statt 30 GB für 19,99 Euro im Monat. Wer noch mehr Datenvolumen benötigt, erhält mit der Allnet Flat Max 100 GB statt bisher 60 GB – zum unveränderten Preis von 29,99 Euro im Monat.

Zusätzlich gibt es einen Bonus für alle, die ihre alte Rufnummer mitnehmen: 10 € Extra-Guthaben winken bei der Rufnummernmitnahme. OTELO ist als Vodafone-Tochter logischerweise im Vodafone-Netz angesiedelt – inklusive 5G-Zugang.

Zu den OTELO-Tarifen →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

