Petal Maps für die HUAWEI Watch 3 Serie verfügbar

HUAWEIs Karten- und Navigations-App Petal Maps ist nun auch für die HUAWEI Watch 3 Serie verfügbar. Zudem gibt es verschiedene neue Funktionen für das Programm.

Petal Maps steht ab sofort in der HUAWEI AppGallery zum Download zur Verfügung und liefert Navigationsinformationen damit direkt auf die Smartwatch. Petal Maps bringt mit der Version 1.9 auch verschiedene neue Funktionen. Dazu zählen optimierte Aktualisierungen zur aktuellen Verkehrslage, Informationen zur Wetterlage, Satelliten- sowie Geländekarten, Navigation für Fußgänger und Radfahrer plus Pendlerinformationen.

-->

Mit dem neuesten Update ist Petal Maps auch auf der HUAWEI Watch 3 und HUAWEI Watch 3 Pro erhältlich und liefert Navigationsinformationen so auf die Uhr. Die Smartwatches zeigen dabei den gesamten Routenverlauf an und vibriert auch, wenn sich die Richtung ändert.

Petal Maps: Die Neuerungen im Detail

Pendelinformationen Diese Funktion ermöglicht es Nutzer*Innen, schnell und effizient nach Hause oder zur Arbeit zu navigieren. Durch die Eingabe des Wohnorts und Büros wird die Pendelzeit und die Route in Sekundenschnelle überprüft. Die erweiterte Navigation umfasst nun Optionen für das Fahren, Gehen und Radfahren sowie Routen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Informationen zu Wohnort und Arbeitsplatz werden dabei ausschließlich in der App gespeichert und unterliegen strengen Datenschutzrichtlinien. Wetterinformationen Die neue Weather-Layer-Funktion bietet Nutzer*Innen Einblicke auf das Wetter vor Ort. Die bestehende Wetter-App wurde um ansprechende Animationen erweitert und zeigt in der Kartenansicht beispielsweise auffällige Unwetterwarnungen. Satelliten- und Geländekarte Die neue und verbesserte Satelliten- und Geländekarte bietet einen detaillierten Blick auf die Landschaften. Durch die hochauflösende Karte lassen sich geografische Merkmale punktgenau identifizieren, während sich das Gelände mit der Geländekarte bei der Erkundung im Freien erschließen lässt. Echtzeitinformationen Mit dem neuen Update wurden außerdem intuitiv verständliche Farben eingeführt, um die aktuelle Verkehrslage aufzuzeigen. Zusätzlich wurde die Kartendarstellung von Kreuzungen vergrößert, was die Navigation an komplexen Kreuzungen vereinfacht.

Petal Maps ist in über 140 Ländern und 26 Navigationssprachen verfügbar und hat laut HUAWEI über 2,7 Millionen Nutzer in Europa. Die App ist für alle Android-Smartphones verfügbar und kann sowohl bei Google Play als auch in der HUAWEI AppGallery heruntergeladen werden.

Nuki-App startet für Huawei Smart Watches Die neue Nuki-App macht nun auch Huawei Smart Watches zum Haustürschlüssel. Damit lassen sich bis zu drei Nuki-Produkte vom Handgelenk aus per Bluetooth steuern. Wer seine Haustür mit einem Nuki Smart Lock ausgestattet hat, kann dies nun auch mit einer…14. Juli 2021 JETZT LESEN →

-->