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Apple WWDC 2026: So verfolgt ihr die große Keynote live

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Apple hat zur jährlichen WWDC geladen, die am 8. Juni ihre Pforten öffnet und die Entwickler und Medien dieser Welt zur Preview der neuen Software einlädt. Geplant sind iOS 27, watchOS 27 und weitere Updates, die im Herbst kommen werden.

Passend zur Entwicklerkonferenz wird es am ersten Tag auch die übliche Keynote geben, die um 19 Uhr deutscher Zeit startet. Diese kann live verfolgt werden, sei es bei YouTube oder alternativ auch über diese offizielle Webseite von Apple selbst.

Es ist (vermutlich) die letzte Keynote von Tim Cook als CEO, der seinen Posten ab dem 1. September abgibt und somit nicht mehr das iPhone-Event leitet. Wobei er bei den Keynotes selten im Fokus stand, meistens leitet er diese nur, die Neuheiten werden aber von anderen Personen vorgestellt. Das wird hier nicht anders sein.

Vergesst iOS 27: Apple plant „signifikantes“ Update mit iOS 28

Apple zeigt uns in einer Woche, was im Herbst mit iOS 27 ansteht. Es gibt sehr viel Feinschliff, Optimierungen beim…

1. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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