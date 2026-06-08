Neues Zelda und mehr: Nintendo Direct 2026 ist offiziell

Es hat sich bereits angedeutet, dass wir diese Woche eine Nintendo Direct sehen und diese am Dienstag, sprich am 9. Juni stattfinden wird. Und so ist es auch, denn Nintendo hat das Event soeben bestätigt, das Event wird 50 Minuten lang sein.

Im Anschluss an die Nintendo Direct gibt es eine Folge von Nintendo Treehouse, wo wir die neuen Spiele im ersten Gameplay sehen werden. Die Nintendo Direct geht um 16 Uhr deutscher Zeit los, die Treehouse-Folge ist direkt danach vorgesehen.

Ich bin gespannt, sehr gespannt, denn das Remake von Zelda: Ocarina of Time gilt als sicher. Außerdem wird es mal wieder Zeit für eine richtige Nintendo Direct, es ist lange her. Hoffentlich kommen noch mehr spannende Spiele neben Zelda für die Switch 2, denn die Roadmap ist noch sehr mager und darf gerne gefüllt werden.

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