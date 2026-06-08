Google Pixel Bootloop-Fehler – Nutzer entdecken eigenen Notfall-Trick

Das Google Pixel bereitet auch Monate nach dem März-Update weiterhin Probleme. Doch es gibt einen Lichtblick.

Nach dem Update mit der Versionsnummer CP1A.260305.018 melden Nutzer im offiziellen Google Issue Tracker anhaltende Bootloop- und Black-Screen-Probleme (wir berichteten bereits mehrfach). Betroffene Smartphones starten dabei immer wieder neu oder bleiben mit schwarzem Bildschirm hängen. Ein eindeutig dokumentierter Fix wurde bislang nicht bestätigt.

Laut den Schilderungen im Issue Tracker und in Nutzerforen kann eine bestimmte Kombination aus aktiviertem WLAN und deaktivierten Standortdiensten eine Rolle spielen. Einzelne Anwender berichten zudem von provisorischen Lösungen, mit denen sich Geräte vorübergehend wieder starten lassen.

Google Pixel: Nutzer berichten über möglichen Workaround gegen Bootloops

Ein Nutzer beschreibt, dass sich sein Pixel 4a nach mehreren Fehlversuchen wieder in den abgesicherten Modus starten ließ. Dort habe er die Standortdienste aktiviert, WLAN deaktiviert und gespeicherte Netzwerke entfernt. Anschließend sei das Gerät laut eigener Aussage wieder normal gestartet.

Die wichtigsten Punkte im Überblick:

Bootloop- und Black-Screen-Probleme bestehen seit März 2026

Ein klar bestätigter Fix im Mai-Update ist bislang nicht bekannt

Betroffene melden teilweise unbrauchbare Geräte

Nutzer berichten über verschiedene Workarounds

Google Pixel Bootloop-Fehler: Workaround im Detail

Versuchen, das Gerät beim Erscheinen des „G“-Logos durch Gedrückthalten der Leiser-Taste in den abgesicherten Modus zu starten.

Falls der Start in den abgesicherten Modus gelingt, in den Einstellungen die Standortdienste aktivieren.

Das Smartphone anschließend neu starten.

Falls der abgesicherte Modus nicht erreichbar ist, zunächst den WLAN-Router ausschalten oder anderweitig sicherstellen, dass keine WLAN-Verbindung aufgebaut werden kann.

Erneut versuchen, das Gerät durch Gedrückthalten der Leiser-Taste beim „G“-Logo in den abgesicherten Modus zu starten.

Wenn das Gerät weiterhin in einer Bootschleife festhängt, während des kurzen Erscheinens des Sperrbildschirms gleichzeitig die Ein-/Aus-Taste und die Leiser-Taste drücken, um einen Screenshot auszulösen.

Nach Angaben des Nutzers erschien dabei lediglich die Meldung, dass im gesperrten Zustand kein Screenshot erstellt werden kann, woraufhin das Gerät nicht mehr abstürzte.

Sobald der abgesicherte Modus erreichbar ist, die Standortdienste aktivieren.

WLAN vollständig deaktivieren.

Alle gespeicherten WLAN-Netzwerke aus den Einstellungen löschen.

Stattdessen mobile Daten über 4G oder LTE aktivieren.

Das Gerät neu starten und prüfen, ob es wieder normal hochfährt.

Für Anwender bedeutet die Situation weiterhin Unsicherheit bei der Datensicherung und Wiederherstellung. Ich halte das Thema daher weiterhin für relevant, weil die gemeldeten Probleme laut den öffentlichen Berichten bereits seit mehreren Monaten bestehen und ein eindeutig kommunizierter Lösungsweg bislang weiterhin fehlt.

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