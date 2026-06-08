Mobilität

Skoda geht nächsten Schritt beim „günstigen“ Elektroauto

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Skoda hat für 2026 nicht nur ein neues Elektro-Flaggschiff geplant, vorher gibt es mit dem Epiq auch ein günstiges Elektroauto. Wobei man darüber streiten kann, ob 25.900 Euro günstig sind und zum Start geht es sogar bei über 30.000 Euro los.

Der Epiq ist eines von vier neuen und kompakten Elektroautos des VW-Konzerns in diesem Jahr und nach dem Cupra Raval und VW ID Polo ist jetzt die Produktion des Skoda Epiq angelaufen. Er rollt im VW-Werk in Pamplona in Spanien vom Band.

Ich finde bei den meisten Modellen die Version von Skoda oft etwas besser, hier ist es aber tatsächlich anders, der Epiq sagt mir nicht so zu. Später in diesem Jahr wird übrigens noch der neue VW ID Cross (im gleichen Werk in Spanien) folgen.

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8. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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