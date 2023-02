Phil Spencer blickt positiv auf das Xbox-Jahr 2023

2022 war kein leichtes Jahr für die Xbox und die Konsole ist kein Selbstläufer mehr. Hinzu kommen viele Entlassungen bei Microsoft und die Xbox wird wohl bald teurer.

Phil Spencer, Chef der Sparte, ist aber zuversichtlich für 2023. Das Xbox-Team kommuniziert jetzt offener und in einem Interview mit IGN hat auch er sich diese Woche den Fragen gestellt – und Phil Spencer macht sowas oft sehr sympathisch.

Xbox: 2022, Game Pass, Halo und mehr

Es geht um 2022, es geht um den Xbox Game Pass und das Wachstum und die Tatsache, dass das Abo für alle Neuland ist und man zwar keine Zahlen mehr nennt, aber positiv auf den Dienst blickt und es geht auch um die Entlassungen und Halo.

Laut Phil Spencer bleibt Halo eine zentrale Xbox-Marke und 343 wichtig, das Team musste aber optimiert werden. Außerdem geht es auch um den Activision Blizzard-Deal, bei dem der Xbox-Chef weiterhin davon überzeugt ist, dass das alles klappt.

Den Erfolg von The Last of Us bei HBO sieht Phil Spencer ebenfalls positiv, das ist eher ein Gewinn für die ganze Gaming-Branche, denn so kommen gute Spiele noch mehr in der breiten Masse an. Klar, es ist eine Sony-Serie, aber alle profitieren hier.

Ich will hier nicht alle Details des 25 Minuten langen Videos vorwegnehmen, denn es lohnt sich und auch die Mimik ist nach bestimmten Fragen immer interessant. Kann ich empfehlen, vor allem für Besitzer einer Xbox und Gaming-Interessierte:

E3 2023 wohl ohne Sony, Nintendo und Microsoft Die E3 will 2023 ihr großes Comeback mit einem lokalen Event feiern und wieder die zentrale Anlaufstelle für Spiele werden. Doch dieses Comeback könnte gar nicht so leicht werden, denn die größten Unternehmen der Branche sind nicht dabei. Laut IGN…31. Januar 2023 JETZT LESEN →

-->