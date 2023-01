Xbox: Aktuelles Event, Event für Starfield und große Keynote im Sommer

Microsoft geht in die Offensive und da es letztes Jahr nicht nur Kritik am Lineup für die Xbox, sondern vor allem der Kommunikation des Teams gab, will man es jetzt besser machen. Und das tut man auch direkt mit einem ersten Event im Januar.

Die erste Developer_Direct für die Xbox wurde gestern abgehalten und wir haben erfahren, dass Minecraft Legends am 18. April erscheint, Redfall kommt am 2. Mai und Forza Motorsport kommt 2023, da wollte man aber nicht ins Detail gehen.

Xbox-Keynote für die E3 2023 geplant

Wie erwartet war Starfield abwesend, da plant Microsoft ein eigenes Event in den kommenden Wochen. Und man hat direkt betont, dass auch eine Vorschau für die Zukunft der Xbox geplant ist, denn Microsoft ist wieder ein Teil der E3 im Juni.

Die Details zu den kommenden Spielen gibt es im Xbox Blog und ich finde, dass das eine gute und offene Kommunikation ist. Die Xbox ist aber kein Selbstläufer mehr, da muss Microsoft jetzt eben auch mal in die Offensive für 2023 gehen.

Ach, und eine kleine Überraschung gab es sogar auch noch, was ich gut finde. Ein neues Spiel namens Hi-Fi Rush wurde gezeigt und ist direkt verfügbar, auch im Xbox Game Pass. Dort werden übrigens alle heute genannten Xbox-Spiele landen.

