Philips Hue erhält weitere Neuerungen

Die neueste Version 5.23 der Philips Hue App, die am 6. August 2024 veröffentlicht wurde, bringt einige nützliche Funktionen mit sich.

Ab sofort könnenNutzer die „Go to Sleep“-Automatisierung direkt von ihren Hue Dimmer-Schaltern und Smart Buttons aus starten und stoppen. Außerdem wurde die Suchfunktion erweitert: Von der Startseite aus kann nun nach Räumen, Zonen, Leuchten und Szenen gesucht werden, was die Benutzerfreundlichkeit erhöhen dürfte.

Eine weitere Neuerung betrifft die Sicherheitsfunktion Hue Secure. Nutzer haben jetzt die Möglichkeit, direkt von der Sicherheitskarte oder vom Sicherheitscenter aus schnell zwischen dem Sicherheitszustand Zuhause und Unterwegs zu wechseln.

https://apps.apple.com/de/app/philips-hue/id1055281310

Philips Hue ist ein von Signify entwickeltes intelligentes Beleuchtungssystem. Es besteht aus LED-Lampen, die über ZigBee mit einer Bridge verbunden sind und per App oder Sprachbefehl gesteuert werden können. Zuletzt wurde es hochpreisige um Home Security Geräte ergänzt. Das System kann in Diensten wie Amazon Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit integriert werden.