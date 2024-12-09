Philips Hue: Weihnachtssale gestartet

Philips Hue hat seinen diesjährigen Weihnachtssale gestartet. Im Rahmen der Aktion gibt es Leuchtmittel günstiger zu kaufen. An den „Black Friday Sale“ kommen die Rabatte dabei nicht ran.

Philips Hue hat die bereits erwarteten frischen Sonderangebote im hauseigenen Shop gestartet. Welche Lampen bzw. welches Zubehör Teil der neuen Aktion sind, könnt ihr ab sofort online einsehen.

Das Unternehmen verspricht dabei: „Spare 15 % beim Kauf von zwei oder mehr Artikeln aus unserem Festtags-Sale. Spare 25 % wenn einer dieser Artikel eine Hue Bridge ist.“

Philips Hue Festtags-Sale läuft bis 22. Dezember

Der „festliche Philips Hue Sale“ endet am 22. Dezember 2024 und es ist laut Philips der einzige Sale, den man im Dezember veranstalten wird. Aber: Weitere Aktionen und Rabatte bei einzelnen Artikeln könnte es dennoch auch nach dem Sale geben.

Der Rabatt wird immer erst im Warenkorb oder Kassenvorgang abgezogen bzw. angezeigt. Kostenlosen Versand gibt es ab 60 Euro Einkaufswert, der bei Philips Hue bekanntlich schnell erreicht ist.

Die Rabatte gelten abgesehen davon nur im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Aus diesem Grund empfehle ich generell, auch die Preise für die Hue-Produkte bei anderen Onlineshops gegenzuchecken bzw. auch einen Preisvergleich zu nutzen.

Philips Hue ist ein von Signify entwickeltes intelligentes Beleuchtungs- und Sicherheitssystem. Es besteht unter anderem aus LED-Lampen, die über ZigBee mit einer Bridge verbunden sind und per App oder Sprachbefehl gesteuert werden können. Das System kann in Diensten wie Amazon Alexa, Google Assistant sowie Apple HomeKit integriert werden und bietet inzwischen auch Matter-Support.

