Pixar: Neuer Film und zwei neue Serien für Disney+

Ab heute könnt ihr Inside Out 2 bzw. Alles steht Kopf 2 bei Disney+ streamen, der bisher erfolgreichste Aninationsfilm (im Kino) aller Zeiten. Und passend dazu gibt es übrigens noch ein Angebot für Disney+ (3 Monate für nur 1,99 Euro pro Monat).

Disney wollte das Marketing aber weiter pushen und hat auch zwei Serien der Pixar Animation Studios bekannt gegeben, eine nennt sich Dream Productions und wird am 11. Dezember starten. Eine erste Preview dazu hat man ebenfalls veröffentlicht.

Wie man sieht, orientiert sich die Serie mit dem deutschen Titel „Traum Studios“ an den beiden Filmen. Und mit „Win or Lose“ gibt es auch eine neue Original Serie für Disney+, diese startet allerdings erst am 19. Februar 2025. In diesem Fall gibt es aber auch schon eine kleine Preview, ihr könnt euch beide in diesem Video anschauen:

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->