Samsung plant wohl erste OLED TVs mit Displays von LG

Mit QD-OLED hat Samsung in diesem Jahr eine eigene OLED-Technologie für TVs vorgestellt und vor ein paar Tagen gab es das erste Modell zu sehen. Das gibt es aber nur in zwei Größen und QD-OLED ist derzeit noch teuer in der Produktion.

Samsung Smart TVs mit OLED von LG Display

Samsung möchte aber nicht nur ein Modell in zwei Größen, man möchte wohl ein ganzes Lineup an OLED TVs. Und daher kauft man bei LG Display ein, wo man laut einem Bericht aus Südkorea im zweiten Quartal erste WOLED-Panels liefern wird.

Wir haben schon im Sommer erfahren, dass Samsung bei LG Display angeklopft hat, obwohl man Samsung Display hat. Der Grund ist simpel: LG Display kann ganz andere Mengen liefern. Angeblich könnte es schon kommenden Monat passieren.

Derzeit verhandeln die zwei Unternehmen noch über den finalen Preis und dann sollen die OLED-Panels von LG Display im zweiten Quartal bei Samsung eintreffen. Weitere Smart TVs mit OLED könnten dann also im dritten Quartal 2022 kommen.

Ich vermute mal, dass Samsung das eigene Modell mit QD-OLED als Flaggschiff positionieren wird und das auch so bleibt. Die neuen TV-Modelle mit Panels von LG Display wird man sicher als etwas „schlechter“ und somit günstiger vermarkten.

