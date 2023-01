PlayStation 5: Großes Update auf Version 7 mit einer spannenden Neuerung

Es dürfte vermutlich niemanden überraschen, dass Sony auch in diesem Jahr mit einem großen Update für die PlayStation 5 startet und ich rechne dann im Herbst mit dem zweiten großen Update. Version 7.0 mit zwei Neuerungen steht bald an.

PlayStation 5: Discord und Cloud-Gaming

Die eine Neuerung hat sich schon häufiger angedeutet, denn angeblich ist eine Discord-Implementierung geplant. Allerdings finde ich die zweite Neuerung noch viel spannender, denn Sony soll wohl Cloud-Gaming für die PlayStation 5 anbieten.

Es wird also möglich sein, dass man PS5-Spiele auch auf der Konsole streamt. Die Vermutung lautet, dass das in PlayStation Plus (in die höchste Stufe) integriert ist. Quelle dafür ist Insider Gaming und diese gilt bei sowas als durchaus zuverlässig.

PlayStation 5: Version 7 im März erwartet

Dort wird man sogar sehr konkret, was den Release für das Update angeht. Sony will Version 7 wohl am 8. März für alle verteilen. Eine Beta steht „in den nächsten Tagen“ an. Während der Beta-Phase wird man jedoch kein Discord nutzen können.

Das dürften die zwei großen Neuerungen bei diesem Update sein, aber es wird mit Sicherheit noch ein paar weitere Optimierungen und kleine Updates geben. Warten wir die nächsten Tage ab, klingt so, als ob die Ankündigung nächste Woche folgt.

Video: PlayStation 5 nach zwei Jahren

The Last of Us: Entwickler versprechen großes Jahr Naughty Dog hat ein großes Jahr für The Last of Us geplant. Neil Druckman gab zum Start ins neue Jahr bekannt, dass man bisher 37 Millionen Einheiten verkaufen konnte (alle Spiele zusammengerechnet). Doch das sei nur der Anfang für die…4. Januar 2023 JETZT LESEN →

-->